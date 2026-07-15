ЕС перестанет давать временную защиту военнообязанным украинцам с 2027 года

Евросоюз станет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Учитывая меняющиеся оборонные потребности Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на территории Украины», - сказано в документе.

Въезжающие должны будут предъявить доказательства об освобождении от военных обязательств или их соблюдении. Например, можно показать паспорт с выездным штампом от украинских властей или это может быть документ в бумажном или электронном формате.

Нововведение не распространится на тех, кто уже пользуется временной защитой Евросоюза.

Накануне глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш предложил украинцам призывного возраста покинуть Польшу и вступить в ряды ВСУ. Он призвал депортировать в первую очередь тех, кто разъезжает по стране на дорогих автомобилях и нарушает местные законы.