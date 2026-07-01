Масштабный форум Российского военно-исторического общества стартовал в Москве

В Москве стартовал масштабный форум Российского военно-исторического общества для учителей-блогеров «Просветители. Обществознание». В мероприятии поучаствовало более 60 специалистов со всех уголков страны.

Пленарное заседание встречи состоялось в Музее военной формы. Гостями форума стали помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский, а также ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

В ходе встречи с педагогами, Мединский отдельно упомянул уникальное место данного школьного предмета в системе образования.

«Школьнику могут не пригодиться глубокие знания специальных наук, уже получаемые в школе. Это не значит, что их не надо давать. Надо! Однако обществознание, как и русский язык, относится к тем уникальным предметам, которые должны пригодится каждому, потому что каждый человек живет в обществе. Поэтому наша главная цель, чтобы ребенок был максимально адаптирован к жизни в обществе, имел общие представления о нем», - отметил чиновник.

Помощник президента позитивно оценил исключение предмета из программы 6-8 классов в пользу дополнительных уроков истории. По его словам, многие вопросы требуют обсуждения в более зрелом возрасте, а попытки объяснить устройство социума ученикам средней школы отнимают много времени, при этом принося минимальный результат.

В свою очередь Владислав Кононов отметил, что одной из основных целей конференции является налаживание контакта с педагогическим сообществом. Учителям рассказывают о новых единых учебниках, а в ответ получают крайне важную обратную связь. Ответственный секретарь подчеркнул, что за первый день форума уже прозвучали очень интересные идеи и предложения, многие из которых будут в дальнейшем реализованы.

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