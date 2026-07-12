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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Северных Курил

Очаг землетрясения залегал на глубине 456 километров.
Виктория Бокий 12-07-2026 02:38
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у Северных Курил в ночь на воскресенье. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

С ее слов, эпицентр подземных толчков находился в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан. Его очаг залегал на глубине 456 километров под морским дном.

«Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля», - рассказала сейсмолог в интервью РИА Новости.

По информации специалиста, землетрясение жители Сахалина и Курил не ощущали. Предупреждение о цунами не объявлялась.

Напомним, месяц назад у берегов Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Тогда явление ощутили в 149 километрах восточнее острова Итуруп.

#землетрясение #Охотское море #подземные толчки #Северные Курилы #остров Онекотан
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