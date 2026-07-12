Под Парижем эвакуировали 300 человек из-за автомобиля с оружием

В пригороде Парижа провели эвакуацию сотен людей из-за опасений о возможном нападении на еврейскую общину. Об этом сообщает радиостанция Europe 1, ссылаясь на свои источники.

По их данным, в субботу в Сарселе в багажнике автомобиля нашли несколько единиц оружия. Это транспортное средство, предположительно, могли использовать в подготовке насильственной акции.

Автомобиль обнаружили около 21:30 в субботу на улице Анри Дюнан. Он был припаркован и пуст. Примерно 300 человек эвакуировали из кинотеатра и нескольких ресторанов неподалеку.

Вызванные специалисты по обезвреживанию бомб провели обследование незадолго до полуночи. В багажнике нашли два вида оружия: винтовку с семью патронами и пистолет с десятью.

Акции насилия по отношению к еврейским общинам периодически происходят в разных странах Европы на фоне военных операций Израиля на Ближнем Востоке. В частности, в апреле в британском Голдерс-Грин в результате нападения с ножом были ранены двое евреев. А в ночь с 13 на 14 марта сообщалось о взрыве в еврейской школе Амстердама.