Российские ученые разработали технологию восстановления роговицы

Российские ученые разработали эффективный способ выращивания клеток роговицы глаза. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук.

«Доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы», - цитирует заявление ИНЦ РАН пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что совместно со специалистами Института цитологии РАН над технологией работали ученые Физико-технического института имени Абрама Иоффе. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения.

Специалисты наблюдали за взаимодействием клеток с полученными коллагеновыми пленками и выяснили, что предварительное охлаждение коллагенового субстрата стимулирует миграцию клеток. Начальник группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина отметила, что имплантированные пленки обеспечат размножение клеток на поверхности и их активное движение с краев раны. Это будет ускорять процесс заживления. Исследование уже получило поддержку в виде гранта от Российского научного фонда.

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