В Госдуме рассказали россиянам о способах снизить летние платежи по ЖКХ

Россияне летом имеют законные основания снизить расходы на коммунальные услуги. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ №354 четко регламентирует эти процессы», - сказал он РИА Новости.

Эксперт уточнил, что с мая по сентябрь в квитанциях не должно быть начислений за отопление, если регион проживания перешел на оплату по факту, то есть только в течение отопительного сезона. Такую оплату применяют более 70% российских регионов.

Но оплата ЖКХ может быть разбита равными долями за год, тогда квитанции продолжат приходить. Если в начале следующего года зима была теплее нормы, то управляющая компания будет обязана сделать корректировку.

Еще одной статьей расходов, на которой россияне смогут сэкономить, является горячая вода. УК обязана сделать перерасчет, если во время ежегодной летней профилактики отключения горячей воды у жильцов не был установлен счетчик. При его наличии на время профилактики необходимо перекрывать вентиль горячей воды на стояке. Если этого не сделать, то счетчик будет крутиться и считать выходящую из крана холодную воду по тарифу горячей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал россиянам о способах снижения стоимости домашнего интернета. Так, стоит проверить услуги, подключенные сетевым провайдером, среди них могут оказаться ненужные. Также можно перейти на одного поставщика услуг домашнего интернета, ТВ и сотовой связи. С помощью этого можно сэкономить до одной трети от суммы нынешних платежей.