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Елена Малышева сообщила о смерти своей матери

Малышева опубликовала завещание матери, которое было написано в декабре 2015 года.
Сергей Дьячкин 12-07-2026 13:53
© Фото: Instagram*/malysheva.live

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Елены Морозовой. Она рассказала, что накануне состоялось прощание в семейном кругу.

«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья», - написала ведущая на своей странице в Instagram*.

Телеведущая также опубликовала завещание матери. Она отметила, что оно было написано в декабре 2015 года. В обращении к детям, внукам и правнукам Морозова призывает родных жить в любви и согласии. Она просит их поддерживать друг друга и сохранять семейное единство.

«Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром», - говорится в опубликованном Малышевой завещании.

Последние два года здоровье матери Елены Малышевой постепенно ухудшалось. В 2023 году телеведущая говорила, что она теряет разум и почти не ходит. По этой причине доктор старалась проводить с ней как можно больше времени, чтобы та не замыкалась в себе.

* Деятельность компании Meta Platforms  Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#семья #врач #елена малышева #прощание #Завещание #телеведущая
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