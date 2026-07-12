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Боксер Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Для российского бойца эта победа стала 34-й в карьере, 27 раз от отправлял своих соперников в нокаут.
Ян Брацкий 12-07-2026 02:06
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, победив немца Питера Кадиру. Бой проходил в Москве и завершился победой нашего боксера техническим нокаутом в шестом раунде.

«Тяжелый бой, нечего скрывать, это и со стороны было видно. Но когда выступаешь на таком уровне высоком, то уже нет оправданий, нужно боксировать и быть готовым ко всему. Плотный поединок получился, то я его бил, то он меня», - сказал Гассиев после боя.  

Теперь в активе российского боксера 34 победы, из которых 27 нокаутом и два поражения. Для Питера Кадиры это поражение стало вторым в его профессиональной карьере. Также у немца 23 победы в ринге.

Напомним, боксерский титул WBA Мурад Гассиев вернул себе в прошлом году, одержав победу над болгарином Кубратом Пулевым. Титульный бой проходил в Дубае. Поединок закончился в шестом раунде, после удара Гассиева, который отправил Пулева в нокаут.

#Спорт #бокс #wba #Гассиев
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