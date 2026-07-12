В парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского ВОКУ

В Центральном парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени Ленина. Об этом сообщили в Минобороны России.

Торжественные мероприятия также прошли на Суворовской площади в Москве. Они посвящены 108-й годовщине со дня образования одного из старейших военных училищ нашей страны. В мероприятиях приняли участие представители Минобороны России, ветераны ВС РФ, выпускники училища разных лет и члены их семей. Церемония установки памятного камня прошла на Аллее памяти военных училищ СССР в парке «Патриот».

«Одно из самых старейших училищ нашей Родины. По своей профессиональной подготовке было одно из самых лучших. Поэтому все, что было в училище дано - конечно, пригодилось. Наверное, на весь период моей службы, что и позволило достойно выполнить свой долг», - рассказал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

На Суворовской площади прошло торжественное собрание ветеранов училища. Участники возложили венки и цветы к памятнику великому русскому полководцу - генералиссимусу Александру Суворову.

Ташкентское высшее общевойсковое командное училище внесло значительный вклад в подготовку офицерских кадров для вооруженных сил. Его история - это неотъемлемая часть отечественного военного образования. Годовой праздник учебного заведения отмечают 12 июля. История училища началась, когда в Туркестанской губернии открыли кадетский корпус.

В Минобороны подчеркнули, что за период существования училище подготовило почти 100 тысяч высокопрофессиональных командиров. Более 70 выпускников были удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России. Четверо выпускников училища - полные кавалеры ордена Славы. В списках выпускников ТВОКУ значится 179 генералов.

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев поступил в Ташкентское военное училище в 1941 году. Однако учиться ему пришлось недолго: уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой лейтенант Гареев принял боевое крещение. В разговоре со «Звездой» он рассказывал, что сегодня поступить и учиться не проще, чем было тогда. По его словам, в Ташкентском ВОКУ преподаватели давали своим курсантам закалку, которая осталась на всю жизнь. А училище и сегодня работает, традиции соблюдаются, учат курсантов очень хорошо, заключил Гареев.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.