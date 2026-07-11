МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кениец побил мировой рекорд по бегу, установленный 27 лет назад

Легкоатлет преодолел дистанцию в 1000 метров за 2 минуты 11,83 секунды.
Анастасия Митина 11-07-2026 10:07
© Фото: Horst Galuschka, dpa, Global Look Press

Бегун из Кении Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд на дистанции в 1000 метров. Забег проходил в Монако в рамках этапа Бриллиантовой лиги.

Спортсмен преодолел необходимую дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды, побив установленный более 20 лет назад рекорд на 0,13 секунды. Предыдущего показателя добился кениец Ноа Нгени.

Ваньоньи является олимпийским чемпионом 2024 года, а также победителем мирового первенства 2025 года в беге на 800 метров. Также у него есть серебро мирового первенства на этой же дистанции.

Ранее 18-летний бегун из Австралии Гоут Гоут превзошел юниорское достижение знаменитого Усэйна Болта на дистанции 200 метров, преодолев ее за 19,67 секунды. Предыдущий рекорд в 19,93 секунды держался с 2004 года. Абсолютный мировой рекорд по прежнему принадлежит Болту, который пробежал 200 метров на взрослом уровне за 19,19 секунды.

#Спорт #бег #мировой рекорд
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 