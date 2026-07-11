Кениец побил мировой рекорд по бегу, установленный 27 лет назад

Бегун из Кении Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд на дистанции в 1000 метров. Забег проходил в Монако в рамках этапа Бриллиантовой лиги.

Спортсмен преодолел необходимую дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды, побив установленный более 20 лет назад рекорд на 0,13 секунды. Предыдущего показателя добился кениец Ноа Нгени.

Ваньоньи является олимпийским чемпионом 2024 года, а также победителем мирового первенства 2025 года в беге на 800 метров. Также у него есть серебро мирового первенства на этой же дистанции.

Ранее 18-летний бегун из Австралии Гоут Гоут превзошел юниорское достижение знаменитого Усэйна Болта на дистанции 200 метров, преодолев ее за 19,67 секунды. Предыдущий рекорд в 19,93 секунды держался с 2004 года. Абсолютный мировой рекорд по прежнему принадлежит Болту, который пробежал 200 метров на взрослом уровне за 19,19 секунды.