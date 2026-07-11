В Индии мужчина 36 лет жил бесплатно в роскошных отелях и попался

В Индии полиция задержала 69-летнего гражданина, который на протяжении 36 лет бесплатно проживал в роскошных отелях по всей стране. Об этом сообщил портал The Times of India.

С начала 1990-х годов Бингсон Джон заселялся в самые дорогие гостиницы под вымышленными именами. Он представляла гидом, учителем английского языка или инструктора по йоге. Мошенник наслаждался гостеприимством персонала, пользовался услугами, после чего исчезал без оплаты счета, пишет 360.ru.

В крайний раз Джон остановился в пятизвездочном отеле в городе Райпур. Он сбежал оттуда, оставив неоплаченный счет на сумму 63,7 тысячи рупий (около 50,7 тысячи рублей), а также забрал арендованный ноутбук стоимостью 148 тысяч рупий (около 117,8 тысячи рублей). Через три дня его задержали в другом городе.

Как выяснили следователи, Джон стал мошенником после личной трагедии - у него умерла невеста, после чего он выбрал такой жизненный путь. Его первый арест произошел в 1996 году, когда его отправили в тюрьму Тихар. С тех пор он провел почти 15 лет за решеткой в тюрьмах по всей стране.

За все время мошеннику удалось обмануть около 300 отелей более чем в десяти штатах Индии. Во время допроса он охотно признался в совершении преступлений, сказав, что тюрьмы его «дом», а роскошные отели - «туристические места».