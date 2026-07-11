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NYT раскрыла секретное производство дронов для ВСУ в Германии

Основной продукт компании - ударный беспилотник HX-2, оснащенный искусственным интеллектом.
Владимир Рубанов 11-07-2026 20:53
© Фото: Jens Kalaene dpa, Global Look Press

На юге Германии действует засекреченный завод компании Helsing SE, производящей дроны для ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

На здании нет никаких указаний, чтобы предотвратить возможные диверсии или атаки, поскольку тысячи собранных здесь дронов уже использовались в боевых действиях на Украине. В случае угрозы завод может быть демонтирован и перемещен в течение одного дня. Работники подписывают соглашения о неразглашении.

Основной продукт компании - ударный беспилотник HX-2, оснащенный искусственным интеллектом. Он весит 12 кг и изготовлен из черного твердого пенопласта. Стоимость одного аппарата составляет около €17,5 тыс. Обучение оператора дрона занимает несколько недель.

Helsing была основана в 2021 году на средства от венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. Компания объединила выходцев из Tesla, Apple, Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) и Palantir. Соучредитель компании Гундберт Шерф в прошлом был советником министерства обороны Германии.

NYT подчеркивает, что Helsing символизирует «фундаментальный сдвиг» в подходе стран мира к финансированию вооруженных конфликтов. Если раньше оборонные заказы были прерогативой «неповоротливых гигантов», то теперь инициативу перехватывают гибкие технологические компании. Например, из $1,5 трлн, запрашиваемых Пентагоном в проекте оборонного бюджета на следующий год, $55 млрд выделено на создание нового арсенала беспилотников на базе ИИ.

В апреле Минобороны России опубликовало список из 21 зарубежного предприятия, задействованных в производстве беспилотников для ВСУ. Эти предприятия находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. В Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции также производятся комплектующие для дронов.

* - Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #сша #беспилотники #Германия #ВСУ #дроны #Palantir Technologies
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