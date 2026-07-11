Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за проведение свадьбы

Тейлор Свифт заплатила более 160 тыс. долларов за сверхурочную работу полиции в рамках разрешения, выданного властями Нью-Йорка для проведения свадьбы поп-звезды и американского футболиста Трэвиса Келси в Мэдисон-Сквер-Гарден. Об этом сообщил мэр Зохран Мамдани.

Он отметил, что певица оплатила работу дополнительного количества сотрудников правоохранительных органов, необходимых для организации мероприятия. Разрешение на проведение торжества ей выдали незадолго до свадьбы.

«Тейлор Свифт заплатит… уже заплатила за выданное разрешение, которое обошлось в более, чем 160 000 долларов за это мероприятие и за меры реагирования на него. Разрешение было выдано, кажется, всего за несколько дней до самого мероприятия», - сказал глава города на пресс-конференции.

Разрешения и сотрудничество с городом необходимы, когда для проведения крупномасштабных частных мероприятий требуется использование общественного пространства (например, перекрытие улиц) или городских служб (больше полицейских). Кроме того, это стандартная процедура, когда город выставляет организатору мероприятия счет за разрешение, которое включает в себя расходы, выходящие за рамки обычной деятельности городских служб.

Свадьба Свифт и Келси состоялась 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. Сообщается, что на широко освещаемом и в то же время крайне секретном мероприятии присутствовало более тысячи гостей, а в течение трех дней вокруг места проведения торжества были перекрыты улицы и дежурила полиция.

На церемонии выступили музыкальные исполнители Пол Маккартни, Стиви Никс, Сиара и Ферги. Гостям на свадьбе не разрешалось пользоваться телефонами и фотографировать, а также их просили подписать соглашение о неразглашении.