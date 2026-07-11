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Патрушев заявил, что без Путина сильная Россия была бы невозможна

Глава Морской коллегии напомнил, что начиная с 1999 года, когда Владимир Путин возглавил страну, Запад пытался развалить Россию и надо было бороться с этими угрозами.
Сергей Дьячкин 11-07-2026 12:45
© Фото: Kremlin.ru

Россия не была бы таким мощным государством, каким она является, без ее президента Владимира Путина. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

«Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем», - подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что существовала тенденция к развалу Российской Федерации на четыре-пять государств. По мнению Патрушева, роль Путина в том, что он предотвратил этот развал и в том. Он отметил роль российского лидера в формировании России как мощного государства, четвертой крупнейшей экономики в мире. По словам главы Морской коллегии, ключевую роль здесь сыграл наш президент.

Патрушев отметил, что начиная с 1999 года, когда Путин возглавил страну, весь западный мир пытался развалить Россию и надо было бороться с этими угрозами. Сегодня, по словам помощника президента, существуют аналогичные угрозы.

Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии оценил складывающуюся на Балтике обстановку как «непростую». Он напомнил о наращивании вооружений в Финляндии. Страна обзаводится корветами с ударным вооружением. При этом, как отмечает Патрушев, оно вполне может достать до северо-западных регионов нашей страны. Помощник президента также указал на планы НАТО, подразумевающие блокирование Калининградской области. По мнению председателя Морской коллегии, любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

#Экономика #Запад #Владимир Путин #николай патрушев #президент россии #государство #помощник президента
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