Женщина в Великобритании нашла клад под алтарем древней церкви

В Великобритании в деревне Меллинг священнослужительница Джейн Ли нашла таинственную коробку в церкви Святого Уилфрида, в которой находились девять золотых монет. Их примерная стоимость 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей). Об этом сообщила корпорация BBC.

«Мы просто разрыдались, когда это увидели. Мы не могли поверить. Это было как чудо», - рассказала она.

Ли служит в церкви Святого Уилфрида. Во время подготовки к утренней службе она случайно обнаружила таинственную коробку под алтарем.

Девушка объяснила, что церковь находится под угрозой закрытия. Ее нужно срочно отремонтировать, но служители никак не могли собрать нужную сумму. Найденный клад спас церковь.

Расходы на ремонт оцениваются в 750 тысяч фунтов стерлингов (76,7 миллиона рублей). Несмотря на то, что монеты не покрывают всю сумму, они могут вдохновить людей больше жертвовать на нужды церкви, добавила священнослужительница.

Остается неизвестно, кто именно оставил монеты в церкви. Ли предположила, что тайный благотворитель спрятал их под алтарем около четырех лет назад. Соседние церкви получали схожие анонимные дары еще в 2022 году.