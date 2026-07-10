Трамп рассказал об инструкциях по Ирану на случай покушения на себя

Американский лидер Дональд Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится. До этого глава Белого дома сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него.

«Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели», — заявил Трамп в интервью New York Post.

По данным Wall Street Journal, Тель-Авив поделился с Вашингтоном разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. Однако президент США не считает это новым планом Ирана. С его слов, Тегеран уже долгое время хочет его устранить.

Ранее сообщалось, что у Секретной службы США было несколько возможностей пресечь покушение на Дональда Трампа в 2024 году, но ведомство все упустило. Из-за этого в июле 2024 года американского лидера ранили во время митинга в Пенсильвании.