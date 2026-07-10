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Около 150 надгробий советских солдат осквернили в Нидерландах

Мария Захарова заявила, что к этому привела политика западных стран.
Владимир Рубанов 10-07-2026 20:34
© Фото: DefensieMin, Х

Неизвестные осквернили около 150 надгробий на Советском поле славы в общине Лесден в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба музея Sovjet Ereveld Experience. Когда именно это произошло - не уточняется.

Злоумышленники оставили на надгробиях граффити с неонацистскими лозунгами и названиями группировок. Администрация учреждения заверила, что вместе с органами власти устраняет нанесенный ущерб. Полиция ищет причастных к преступлению. Министр обороны страны назвала случившееся «совершенно недопустимым».

«Держитесь подальше от военных захоронений. Точка. <...> Военные захоронения являются местом последнего упокоения и заслуживают уважения», - написала Дилан Йешилгез-Зегериус.

Власти западных государств сами являются вандалами, написала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что западные правительства сами на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой такие преступления стали возможны. В том числе вскормили нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах.

«Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики», - подчеркнула она.

Посольство России в Нидерландах сообщило, что будет добиваться скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов. Российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить мемориал, чтобы оценить ущерб.

«Считаем подобное злодеяние, совершенное в стране, прекрасно знающей на собственной истории, что такое зверства нацизма, абсолютно недопустимым», - говорится в заявлении дипмиссии.

Мемориальный комплекс «Советское поле славы» был открыт 18 ноября 1948 года. В этом месте покоятся останки 865 советских военнослужащих, павших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 солдат, которых расстреляли нацисты около концлагеря Амерсфорт в период оккупации Нидерландов немецкими войсками. Фонд «Советское поле славы» (Stichting Sovjet Ereveld), занимающийся сохранением и улучшением комплекса, был учрежден 29 января 2010 года.

Осквернения советских военных мемориалов в европейских странах происходят регулярно. Например, в мае в Вене вандалы повредили надгробия советских солдат.

#Мария Захарова #МИД России #осквернение #нидерланды #воинские захоронения #могилы красноармейцев
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