Руки за голову, лицом на асфальт: так полиция Берлина жестко расправляется с недовольными политикой канцлера Фридриха Мерца. Но протестующих уже не десятки, а сотни и тысячи по всей Германии.

Город Цвиккау в Саксонии. Работники завода «Фольксваген» выходят по на мирный протест. Крупнейшее производство концерна, где трудятся более 8 тысяч человек, попало в официальный список на закрытие. Власти хотят отдать завод под нужды ВПК.

«Никогда бы не подумала, что это случится. Мы - завод, который производит лучшие электрокары - в Цвиккау, мы значительно выросли за последние годы, развивались, а теперь все закончится. Не могу поверить», - говорит Нора Калькенпот.

Общая картина кадровых потерь немецкого автопрома при сокращении - до 100 тысяч сотрудников на местах. Общенациональные протесты прошли в крупнейших городах: Берлин, Гамбург, Франкфурт, Кельн.

«Конечно, все переживают за свои рабочие места и в целом за качество своей жизни. Потому что оно напрямую зависит от нашей работы», - говорит Ронни Отт.

Германия встает на военные рельсы. Оборонно-промышленным локомотивом выступает немецкий автопром. Легендарные автомобильные заводы хотят превратить в «оружейные». Берлин готовится стать ключевой производственной базой всей оборонной промышленности Европы.

«Немецкая автомобильная промышленность в настоящее время переживает один из самых серьезных кризисов. Это уже привело к массовым увольнениям на заводах. Теперь власти стремятся перейти на продукцию оборонного назначения. Но военная продукция финансируется за счет налогов и оплачивается налогоплательщиками, что не является реальной прибылью для промышленности. Следовательно, это не приведет к экономическому подъему. Нам не нужно такого рода перевооружение в Германии», - говорит депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Почему же начали именно с автомобильных цехов? Так мощности там подходящие. Плюс кризис немецкого автопрома: слабый спрос на фоне высокой конкуренции с Китаем. И, как результат, падение прибыли.

А вот что готовы производить на местах бывших «Мерседесов» и «Фольксвагенов». Производитель комплектующих для авто «Шэффлер» переориентируется на компоненты для дронов, авиации и бронетехники. «Фольксваген» возьмет на себя производство компонентов для ПВО. Крупнейший оборонный концерн «Рейнметалль» запустит в производство ракеты для систем Patriot, бо́льшая часть которых уже подразумевается для поставки на Украину. В общем, говоря языком автолюбителей, полная комплектация.

Причем немецкому автопрому такая переориентация не в новинку. В годы Второй мировой войны «Фольксваген» выпускал военные внедорожники и «Швимвагены». «Мерседес» производил двигатели для самолетов, танковые компоненты, грузовики для пехоты, а BMW полностью перешла на авиационные двигатели для Люфтваффе.

Сегодня планируют сделать то же самое, но есть одно большое «но»: тогда фашистский меч ковался в США. Именно Вашингтон инвестировал колоссальные денежные средства в промышленность и финансовую систему гитлеровской Германии. А сегодня в мерцевскую Германию Америка вкладываться не готова.

«Немецкая экономика находится в крайне тяжелом положении. В первую очередь, из-за ошибочной энергетической политики. Выросла безработица. Дорожают продукты. На все эти вопросы правительство не дает ответов, а вместо этого все время говорит, что Россия представляет опасность. Таким образом, в Германии разжигается тревога по поводу войны», - говорит депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Фридрих Мерц как бывший сотрудник инвестиционной компании четко понимает: на оборонке можно сколотить состояние. Когда в Бундестаге выступала лидер партии АдГ Алис Вайдель - канцлер ФРГ демонстративно общался с коллегами, чтобы не слышать критику.

«Вы раздуваете военные расходы до астрономических размеров, хотя безопасность Германии от этого нисколько не выигрывает. Вместо этого вы создаете управляемую и финансируемую государством военную экономику как замену уничтоженной реальной промышленности - оборонную индустрию, продукцию которой вы дарите Украине. Год за годом вы хотите копить долги более чем на 200 миллиардов евро. До 2030 года это составит один триллион евро», - сказала Вайдель.

Обещания оживить экономику Мерц за год правления так и не сдержал. Удержать рост цен на нефть - тоже не смог. Свой год он потратил на Зеленского, различные форумы и европейские собрания, где пугал соседей российской угрозой. Все последние контакты и контракты с главой киевского режима, особенно на совместное немецко-украинское оружейное производство, говорят о том, что Берлин рассматривает Киев как полигон под свои будущие военные разработки.