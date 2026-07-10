Россияне могут заселиться в отель с помощью мессенджера «Макс»

Россияне теперь могут заселиться в отель без паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID в национальном мессенджере «Макс». Сообщения об этом стали приходить в личные кабинеты граждан на «Госуслугах».

«Воспользоваться сервисом могут граждане РФ - для себя и своих несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что цифровое заселение доступно в отелях, которые уже подключили такую возможность. Однако узнать об этом гражданам стоит до поездки.

Для заселения в отель без паспорта необходимо скачать «Макс» и создать в нем свой цифровой ID. На стойке регистрации в отеле необходимо сказать сотруднику, что хотите заселиться таким образом. После этого администратор гостиницы подскажет дальнейшие действия.

Напомним, с 1 апреля 2026 года заселиться в российские отели можно не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, биометрии или через сервисы «Госуслуг». Упрощенный порядок заселения действует и для детей до 14 лет при наличии у них российского гражданства.