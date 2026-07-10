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Жительница Приморья отсудила 300 тысяч из-за ошибки в загранпаспорте

На границе паспорт женщины аннулировали, ее саму посадили в камеру временного содержания, а ее сына пришлось отправить в отель за деньги.
Владимир Рубанов 10-07-2026 15:58
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Жительнице Приморского края присудили компенсацию в размере 298 471,86 рубля из-за ошибки в ее загранпаспорте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина подала в суд на МВД России и другие организации из-за проблем, которые у нее возникли из-за этого дефекта.

Техническую ошибку в документе заметили, когда жительница Приморья пыталась пересечь границу. Ее паспорт аннулировали, ее саму посадили в камеру временного содержания, а ее сына пришлось отправить в отель за деньги. Весь день она пыталась решить проблему, но в итоге ей пришлось вернуться в Россию вместе с сыном, заплатив за билеты.

МВД России ответило на жалобу женщины. В ведомстве сообщили, что сделали ей новый паспорт и возместили все деньги, которые она потратила на поездку. Но суд решил, что компенсация должна быть больше, потому что женщина пережила много неприятностей. В итоге государство должно заплатить ей компенсацию за моральный вред и за расходы, которые она понесла.

Ранее в Российском союзе туриндустрии «Звезде» рассказали, из-за каких проблем с загранпаспортом туристов могут не пустить в другие страны. В их числе нечитаемость машиночитаемой зоны, наложение текста и деформация печати.

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