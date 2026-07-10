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В Подмосковье и на Урале завели дела о растлении подростков в секте

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Гоар Хачатурян 10-07-2026 15:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в Московской и Свердловской областях по фактам преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые, по версии следствия, могут быть связаны с деятельностью секты. Доклады о расследовании поручил представить председатель СК Александр Бастрыкин.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области и СК России по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в последнее время в медиапространстве получила широкое распространение информация о противоправной деятельности группы лиц. По предварительным данным, жертвами могли стать подростки не только в Московской и Свердловской областях, но и в других регионах страны.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ведут поиск возможных потерпевших. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву и исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклады о ходе расследования и установленных фактах.

#Подмосковье #Свердловская область #Александр Бастрыкин #Уголовные дела #секта #Следственный комитет РФ
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