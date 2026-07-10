В Приморье беременная упала с 7-го этажа и почти не пострадала

Беременная жительница Владивостока упала с седьмого этажа и выжила. Более того, женщина почти не пострадала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.

«По словам специалистов, подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Падение с седьмого этажа обычно приводит к тяжелым травмам или заканчивается трагически. Получить лишь ушибы и при этом сохранить беременность - исключительный случай», - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отметили, что уже сам факт выживания после падения с такой высоты можно назвать настоящим чудом. Однако результаты медицинского обследования оказались еще более неожиданными - врачи не выявили у пациентки ни одного перелома. Женщина отделалась множественными ушибами мягких тканей.

Отмечается, что ночью женщина решила помыть окно. Находясь на подоконнике, она поскользнулась и упала. Пострадавшая приземлилась на землю спиной вниз.

На ее крики откликнулась соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия всего через девять минут.