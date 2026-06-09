Сканы местности из Pokemon GO могли использоваться военными дронами

Сканы местности миллионов игроков Pokemon GO могли помочь американской компании Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных дронов. Об этом сообщила газета NL Times.

«Миллионы игроков в Pokemon GO, которые на протяжении многих лет сканировали окружающее их пространство для получения внутриигровых наград, вероятно сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации, разработанной компанией Niantic Spatial из США... Теперь планируется ее использование в военных дронах и роботах», - цитирует NLTimes газету Trouw.

Отмечается, что около 30 миллиардов сканов, собранных игроками, были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию там, где недоступен сигнал GPS. Издание также напомнило, что в конце 2025 года эта компания и американская фирма по производству ПО Vantor объявили, что последняя будет использовать модель в дронах.

Ранее стало известно, что полтысячи британских военных на секретных объектах раскрыли свою локацию из-за фитнес-приложения для бега. Также изучив информацию из приложения, журналисты смогли идентифицировать подводников базы ВМС в Фаслейне и их семьи и найти местоположение атомной подлодки.