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Сканы местности из Pokemon GO могли использоваться военными дронами

Сканы игроков стали собственностью компании, которая использовала их для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию в местах, где недоступен сигнал GPS.
Анастасия Митина 09-06-2026 09:58
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Сканы местности миллионов игроков Pokemon GO могли помочь американской компании Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных дронов. Об этом сообщила газета NL Times.

«Миллионы игроков в Pokemon GO, которые на протяжении многих лет сканировали окружающее их пространство для получения внутриигровых наград, вероятно сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации, разработанной компанией Niantic Spatial из США... Теперь планируется ее использование в военных дронах и роботах», - цитирует NLTimes газету Trouw.

Отмечается, что около 30 миллиардов сканов, собранных игроками, были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию там, где недоступен сигнал GPS. Издание также напомнило, что в конце 2025 года эта компания и американская фирма по производству ПО Vantor объявили, что последняя будет использовать модель в дронах.

Ранее стало известно, что полтысячи британских военных на секретных объектах раскрыли свою локацию из-за фитнес-приложения для бега. Также изучив информацию из приложения, журналисты смогли идентифицировать подводников базы ВМС в Фаслейне и их семьи и найти местоположение атомной подлодки.

#игры #дроны #видеоигры #покемоны
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