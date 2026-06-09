ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области

ФСБ России совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Как сообщает Федеральная служба безопасности, противоправное действие планировал совершить осужденный сторонник одной из террористических организаций во время празднования Курбан-байрама.

«Гражданин, 1985 г. р., отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии», - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что злоумышленником двигали ненависть и вражда на религиозной почве. В канун празднования значимого для мусульман праздника осужденный целенаправленно пытался пошатнуть устои традиционного ислама.

Однако сотрудники ФСБ пресекли деятельность заключенного на стадии приготовления к совершению теракта. Пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено.

По последней информации, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области приступил к расследованию данного дела.

Напомним, в конце марта в Москве суд арестовал мужчину, который готовил подрыв здания Минюста. Сообщалось, что он планировал сделать взрывное устройство для нападения на административное здание.