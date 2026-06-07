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Машина с подростками улетела в кювет в Подмосковье

В результате аварии 17-летняя пассажирка погибла.
Виктория Бокий 09-06-2026 08:52
© Фото: Telegram/gumvd50

В подмосковной Шатуре машина, за рулем которой находился подросток, попала в ДТП. В результате произошедшего 17-летняя девушка, находящаяся в момент аварии в салоне авто, скончалась. Об этом передает пресс-служба полиции Московской области в своем Telegram-канале.

Как сообщают правоохранители, за руль автомобиля сел 17-летний подросток, у которого не было водительских прав на управление транспортным средством. В конце концов он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина перевернулась и врезалась в дерево.

На данный момент известно, что еще двое пассажиров 15 и 13 лет получили телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. После этого будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

#Подмосковье #авария #ДТП #подростки #шатура
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