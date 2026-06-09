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«Молния-2» уничтожила замаскированные блиндажи ВСУ с 20 километров

Расчеты БПЛА поразили живую силу ВСУ в Харьковской области.
09-06-2026 06:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» из состава 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в Харьковской области. Кадры их боевой работы показало Минобороны.

На видео попал точный удар по укрепленным блиндажам противника с расстояния более 20 километров. Все цели были полностью уничтожены.

Для поражения использовался тандемный боеприпас с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Такой боеприпас способен наносить значительный урон укреплениям и обеспечивать уничтожение живой силы.

Применение ударных БПЛА позволило выполнять задачи без риска для экипажей, потому что дроны работают вне зоны действия вражеских средств поражения. Автономность, защищенность каналов связи и современное оборудование «Молнии-2» способствовали успешному выполнению миссии.

Беспилотники идут по маршруту от точки запуска до цели на малых высотах. Это затрудняет их обнаружение.

Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» в Сумской и Харьковской областях ежедневно поражают боевые бронированные машины, включая иностранные образцы, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также живую силу ВСУ. Они срывают ротации и контратаки противника, поддерживают продвижение штурмовых подразделений.

Ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили пункты управления БПЛА и уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области. Удары нанесли подразделения беспилотных систем 34-й гвардейской мотострелковой бригады.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Харьковская область #Группировка войск Север #молния-2
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