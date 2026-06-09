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Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году в Северном полушарии

На широте Москвы эта ночь продлится 6 часов 27 минут.
Дарья Ситникова 09-06-2026 07:10
© Фото: Xie Jianfei, XinHua, Global Look Press

Самой короткой в этом году в Северном полушарии станет ночь с 21 на 22 июня, на широте Москвы ее продолжительность составит 6 часов 27 минут. Об этом сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

«Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, то есть с 21 на 22 июня 2026 года. Она продлится 6 часов 27 минут», - сказал собеседник агентства.

Самый длинный день и самая короткая ночь в 2026 году происходят в день летнего солнцестояния. Тогда Солнце занимает самое высокое положение над горизонтом.

После этого день начинает сокращаться. Это будет происходить до тех пор, пока продолжительность времени суток не достигнет минимального значения в декабре.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщила, что самая яркая комета года исчезла, встретившись с Солнцем. Комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения. Оттуда она из-за близости к Солнцу пропала еще 4 апреля.

#Наука #в стране и мире #астрономия #ночь #планетарий #солнцестояние #северный полушарий
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