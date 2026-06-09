Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школах

Минпросвещения России не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, одиннадцатилетнее образование - оптимальный вариант. Об этом сообщил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин.

«Одиннадцать лет - это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», - сказал он.

Желонкин добавил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты. Это произойдет в рамках уже установленных 11 лет.

Дискуссия об отмене 11 летнего образования ведется давно, однако такую идею уже ни раз отвергали в Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов ранее также опроверг планы сократить обучение в школах до 10 лет. Он объяснил, что 11 лет получения среднего образования в России позволяет учащимся эффективно осваивать программу.

В ведомстве добавили, что продолжают совершенствовать действующую систему школьного образования. Они ограничили количество контрольных, а также установили единые нормативы выполнения домашнего задания.