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В Харьковской области операторы БПЛА уничтожили вражеские дроны

Расчеты FPV-перехватчиков БПЛА уничтожили в воздухе девять разведывательных и ударных БПЛА квадро- и гексакоптерного типа ВСУ.
09-06-2026 06:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области операторы FPV-перехватчиков БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили девять дронов гекса- и квадрокоптерного типа подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие группировки войск "Запад" продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», - сказано в релизе.

Расчеты боевых беспилотников проводят круглосуточные дежурства. Они выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

На кадрах объективного контроля видно, что расчеты FPV-перехватчиков уничтожили в воздухе девять разведывательных и ударных БПЛА квадро- и гексакоптерного типа подразделений ВСУ. После этого они продолжили осуществлять контроль над территорией.

Российская армия ранее освободила населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом и нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской и Сумской областях. На этом направлении противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #уничтожение #Дроноводы
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