Лавров прилетел в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казань для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОДКБ. Оно пройдет 10 июня.

В аэропорту министра иностранных дел России встретило руководство региона в лице премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина и девушек в национальных нарядах. Лаврова угостили хлебом-солью и десертом - чак-чаком.

Заседание стартует 10 июня. Как ожидается, глава МИД РФ проинформирует коллег об инициативах, которые направлены на реализацию приоритетов текущего российского председательства в Организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве. Помимо этого будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.

Ранее в Минобороны России сообщили, как министрам обороны стран-участниц ОДКБ представили новейшие российские образцы вооружения, беспилотной техники, средств РЭБ и экипировки. Главам ведомств продемонстрировали перспективную систему радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, предназначенную для защиты авиации от современных и перспективных средств ПВО. Отдельное внимание участников привлекли новые бронепанели для индивидуальной защиты военнослужащих. По данным разработчиков, бронежилет с такими элементами остается одним из самых легких в своем классе, обеспечивая при этом увеличенную площадь противоосколочной защиты.