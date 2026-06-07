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Михаил Мамута назначен замглавы Центробанка

Прежде Мамута возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, ее упразднят в декабре 2026 года.
Сергей Дьячкин 09-06-2026 18:50
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута с 10 июня станет заместителем председателя ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что приказ о назначении подписала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Мамута ранее возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Ее работу в структуре ЦБ реорганизуют. Она будет упразднена в декабре 2026 года. На базе этой службы появятся два новых подразделения - служба по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора.

В пресс-службе отметили, что в СЗПП будут сосредоточены функции регулирования и аналитики в сфере обеспечения защиты прав потребителей, взаимодействия с ними, финансовой грамотности и доступности. ДПН, в свою очередь, будет обеспечивать реактивный и превентивный поведенческий надзор и его методологическое сопровождение.

Отмечается, что исполняющим обязанности руководителя СЗПП будет назначена Екатерина Бутова. Исполняющим обязанности директора ДПН станет Сергей Колганов. Курировать деятельность обоих подразделений будет Михаил Мамута.

В прошлом году в ходе Международного банковского форума Мамута обратил внимание на деятельность контор, обещающих списать задолженности или провести личное банкротство. Он отметил, что услуги, которые предлагают подобные организации, незаконны и фиктивны. Законными являются только банкротство в случае отсутствия имущества или же реструктуризация долга, о которой необходимо договариваться с кредитором, объяснил Мамута.

#Экономика #финансы #Центробанк РФ #Эльвира Набиуллина #финансовые услуги #Михаил Мамута #права потребителей
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