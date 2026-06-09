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«Ланцет» уничтожил вражеский броневик при помощи ИИ в Харьковской области

Оператор сопроводил мчащуюся во весь опор бронемашину. Затем система захвата цели при помощи искусственного интеллекта нанесла точный удар.
09-06-2026 17:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского броневика в Харьковской области. Военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет», оснащенный системой захвата цели с искусственным интеллектом. 

Оператор из состава 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» обнаружил украинский бронеавтомобиль, находясь в режиме свободной охоты. Противник двигался со скоростью более 130 километров в час. Оператор проследовал за ним, передавая данные о маршруте движения и вероятных местах хранения вражеского военного имущества и укрытиях боевиков ВСУ. 

После этого цель была захвачена при помощи системы с искусственным интеллектом. Результат - точный удар, который и уничтожил бронетехнику врага. 

Ранее комвзвода в беседе со «Звездой» рассказал о преимуществах одноразовой катапульты для «Ланцета». Она упростила транспортировку и запуск дронов, а также улучшила маскировку расчетов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #ии #ланцет
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