Минобороны России сообщает об уничтожении украинского броневика в Харьковской области. Военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет», оснащенный системой захвата цели с искусственным интеллектом.

Оператор из состава 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» обнаружил украинский бронеавтомобиль, находясь в режиме свободной охоты. Противник двигался со скоростью более 130 километров в час. Оператор проследовал за ним, передавая данные о маршруте движения и вероятных местах хранения вражеского военного имущества и укрытиях боевиков ВСУ.

После этого цель была захвачена при помощи системы с искусственным интеллектом. Результат - точный удар, который и уничтожил бронетехнику врага.

Ранее комвзвода в беседе со «Звездой» рассказал о преимуществах одноразовой катапульты для «Ланцета». Она упростила транспортировку и запуск дронов, а также улучшила маскировку расчетов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.