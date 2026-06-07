МО РФ показало ликвидацию украинских дронов большой дальности

Минобороны России показало видео с уничтожением крупногабаритных дронов-камикадзе ВСУ большой дальности. Отмечено, что они были направлены противником вглубь территории Российской Федерации.

Уточняется, что эти воздушные цели ликвидировали расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Российские военнослужащие применили FPV-перехватчики.

Наши операторы совершали воздушные тараны, ликвидируя дроны противника кинетической энергией ударов. Среди уничтоженных аппаратов - FP-2, «Зозуля», «Чаклун-В», «Анубис», В-2 и другие.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Военнослужащие также занимались перехватом летящих вглубь нашей страны дронов самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.