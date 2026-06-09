МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАК заявили о росте террористических преступлений в СЗФО России

Обстановка в Северо-Западном федеральном округе остается сложной из-за стремления Киева нанести максимальный ущерб России.
Виктория Бокий 09-06-2026 13:05
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Число преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросло более чем в три раза начиная с 2023 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Причиной роста числа преступлений стало стремление Киева нанести максимальный ущерб России. По словам Бортникова, обстановка в Северо-Западном федеральном округе остается сложной, не исключена возможность обострения ситуации.

«С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений, стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре», - заявил директор ФСБ России.

Бортников добавил, что обстановка в СЗФО требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Также необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты.

Ранее сообщалось, что Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств на территорию России для совершения терактов. Пресекли ввоз ФСБ России и КГБ Белоруссии.

#Александр Бортников #фсб россии #преступления #НАК #сзфо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 