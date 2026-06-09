В НАК заявили о росте террористических преступлений в СЗФО России

Число преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросло более чем в три раза начиная с 2023 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Причиной роста числа преступлений стало стремление Киева нанести максимальный ущерб России. По словам Бортникова, обстановка в Северо-Западном федеральном округе остается сложной, не исключена возможность обострения ситуации.

«С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений, стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре», - заявил директор ФСБ России.

Бортников добавил, что обстановка в СЗФО требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Также необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты.

Ранее сообщалось, что Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств на территорию России для совершения терактов. Пресекли ввоз ФСБ России и КГБ Белоруссии.