Операторы БПЛА и штурмовики завершили курс обучения на полигоне МВО

В Московском военном округе завершился очередной этап подготовки военнослужащих, которые проходят переподготовку на специальности, наиболее востребованные в зоне боевых действий. Речь идет как об операторах беспилотных систем, так и о бойцах штурмовых подразделений, которым предстоит вернуться в части после завершения курса обучения.

Как сообщили в Минобороны России, на одном из учебных полигонов округа подготовку прошли военнослужащие по контракту, прибывшие из соединений и частей, задействованных в зоне специальной военной операции. Они осваивали новые специальности, включая операторов ударных FPV-дронов, операторов FPV-перехватчиков и специалистов по работе с коммерческими беспилотниками.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывали навыки воздушной разведки, корректировки огня, обнаружения целей и противодействия беспилотникам различных типов. Отдельное внимание уделялось применению дронов для поражения техники и живой силы противника.

Подготовка операторов беспилотных систем проходит под постоянным контролем инструкторов. Для курсантов предусмотрены как входные испытания, так и итоговая аттестация. В случае неудовлетворительных результатов военнослужащим могут предложить обучение по другим направлениям.

В Минобороны отмечают, что сегодня специалисты по беспилотным системам задействованы практически во всех подразделениях. Они выполняют широкий круг задач - от разведки и целеуказания до доставки грузов на передовую, поддержки штурмовых групп и эвакуации раненых.

Параллельно курс подготовки завершили военнослужащие, отобранные для службы в штурмовых подразделениях. На полигоне они отрабатывали действия по зачистке укрепленных позиций и опорных пунктов. Занятия проводились с использованием боевой стрельбы и элементов, максимально приближенных к реальной обстановке.

Одним из ключевых направлений подготовки стало противодействие беспилотникам. В качестве учебных целей на полигонах использовались ударные дроны, а бойцов обучали нейтрализации подобных угроз.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки тактической медицины. Они отрабатывали наложение жгутов при различных типах ранений, а также действия по эвакуации раненых из опасной зоны. Особое внимание уделялось навыкам само- и взаимопомощи в условиях боя.

После завершения учебного курса бойцам предстоит пройти этап боевого слаживания, после чего они будут направлены в свои подразделения. Окончательное распределение по должностям будет проводиться с учетом уровня подготовки и индивидуальных навыков каждого военнослужащего.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.