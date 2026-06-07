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Командир Чапаев рассказал, как боевик пришел просить воды у бойцов ВС РФ

По словам командира штурмового отряда Дамира Чапаева, бойцы противоборствующих сторон в тот момент находились в 20 метрах друг от друга и были одинаково измотаны продолжительными боями.
Лана Иден 09-06-2026 10:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время боев за село Новоподгородное в Днепропетровской области в один из дней украинский военнослужащий без оружия подошел к российским позициям и попросил воды. Об этом рассказал нашему корреспонденту Лане Иден командир штурмового отряда Дамир Чапаев.

«Самое запоминающееся, это когда украинский солдат пришел к нашему солдату и попросил у него воды. Без оружия, без автомата. Бывало и такое. Сидели друг от друга в 20 метрах. И уже и с той стороны уставший, и с этой стороны уставший. Просто подошел, попросил воды попить», - поделился Чапаев.

Минобороны России сообщило об установлении контроля над Новоподгородным. В боевых действиях участвовали подразделения 433-го мотострелкового полка и разведчики 1435-го полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр».

Штурмовые группы продвигались небольшими группами через открытые участки местности, лесополосы и инженерные заграждения. Маршруты отслеживались с воздуха с использованием беспилотников, а саперы занимались разминированием подходов.

«Парни не знали маршрута. Можно сказать, вслепую шли. Потом уже сами объясняли другим, где и как другим проходить. То есть парни вообще красавцы», - рассказал командир взвода Александр Яковлев.

По словам участников операции, перед решающим штурмом были созданы промежуточные точки для размещения личного состава, оказания помощи раненым и снабжения подразделений.

«Это мое первое задание. Первым зашел в лесополку. Честно, ни о чем не думал. Просто надо было выполнить задание, и все. И живым остаться, самое главное. Потому что знал, что за мной идут люди. И нужно было подготовить место, где можно раненого перевязать. И чтобы когда люди придут, могли покушать. Было где переночевать. Вот об этом думал», - признался штурмовик Александр Турушев.

Как рассказал Дамир Чапаев, во время боев украинские подразделения использовали тактику выявления огневых точек с последующим наведением беспилотников на обнаруженные позиции. По его словам, после открытия ответного огня по этому сектору начинали работать дроны.

Новоподгородное расположено недалеко от границы Днепропетровской области и ДНР. По оценке российских военнослужащих, населенный пункт использовался как одна из площадок для работы беспилотных систем. После отхода украинских подразделений в подвалах и укрытиях были обнаружены запасы оборудования и комплектующих для дронов. В населенном пункте продолжается разминирование территории и проверка оставленных укреплений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Центр #наш эксклюзив #Новоподгородное #Дамир Чапаев
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