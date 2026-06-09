Расчет САУ «Мста-С» разрушил замаскированный опорный пункт боевиков

Минобороны России сообщило об уничтожении замаскированного опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет 152-миллиметровой самоходки «Мста-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Отмечено, что удар осколочно-фугасными снарядами был нанесен на Днепропетровском направлении. Цель выявили с воздуха операторы войск беспилотных систем.

Артиллеристы открыли огонь с более чем 20-километровой дистанции. МО РФ поделилось кадрами объективного контроля - они подтвердили попадание в намеченную цель и полное ее уничтожение.

Российское оборонное ведомство отметило, что нанесенное врагу огневое поражение создало благоприятные условия для действий наших штурмовиков. Это, в свою очередь, помогло создать полосу безопасности на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.