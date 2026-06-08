Сквозь туман, шторм и ветер: в России отмечают День маячной службы

Практически 70 лет восьмигранная башня маяка Басаргина несет свою вахту на берегу Японского моря. Ежедневно, невзирая на туманы, штормы и сильный ветер, его свет помогает судам безопасно находить путь к Владивостоку.

Алексей Степков, начальник маяка, посвятил этому навигационному сооружению 20 лет своей жизни. Вместе с коллегами он каждый день следит за состоянием оборудования и обслуживает один из главных символов морского города. За это время по инициативе Алексея на мысе появились часовня, поклонный крест, а само место обросло своими традициями. Для Степкова маяк давно перестал быть работой и стал частью его жизни и души.

К другому, не менее важному навигационному объекту, можно добраться только во время отлива. Именно тогда из-под воды появляется коса, соединяющая берег с Токаревским маяком. Уже больше века он встречает суда на входе в пролив Босфор Восточный.

Ежегодно в охоте за снимками на фоне живописных маяков приезжают тысячи туристов. Семейная пара из Пекина несколько лет мечтала посетить нашу страну. Знакомство с Россией Фэн Чжан и его супруга решили начать с Токаревского маяка.

«Мы приехали сюда, потому что дома увидели фильм, про ваши достопримечательности. У меня есть хобби, я снимаю видео из разных красивых мест. И Токаревский маяк – одно из самых живописных мест, которое я когда-либо посещал», - рассказал турист из Китая.

На Дальнем Востоке, от Чукотки до Приморья, работают около двухсот маяков. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, благодаря кому огни морских ориентиров не гаснут никогда. Маячная служба России отмечает 219 лет со дня основания. А сами маяки все это время остаются символом надежности для моряков и местом притяжения для людей со всего мира.

Напомним, 8 июня в России традиционно празднуют День создания маячной службу. Эта дата связана с событием 1807 года, когда император Александр I утвердил «Положение о содержании моряков и штате маячной команды».