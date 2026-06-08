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Правозащитники подали иск об отмене боя UFC у Белого дома

Активисты считают, что мероприятие имеет коррупционную основу.
Владимир Рубанов 08-06-2026 04:59
© Фото: IMAGO mpi34, Global Look Press

Правозащитная организация Public Integrity Project обратилась в суд с требованием запретить проведение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на судебные документы.

Бойцовский турнир запланирован на 14 июня на лужайке перед Белым домом. Там уже начали возводить трибуны и октагон. Активисты считают, что мероприятие имеет коррупционную основу.

В иске сказано, что UFC Freedom 250 не имеет отношения к празднованию 250-летия независимости США. Его основная цель - получение финансовой выгоды для UFC, компании Paramount и их рекламодателей.

В иске также отмечается, что организация коммерческого турнира на территории национальных парков противоречит федеральному законодательству. Строительство спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке не было одобрено Конгрессом и не прошло необходимую экспертизу.

Турнир должен состояться в честь 250-летия США, которое будет отмечаться 4 июля. Для зрителей на прилегающих улицах установят экраны. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что мероприятие привлечет десятки тысяч зрителей.

#Спорт #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #бой #UFC #UFC Freedom 250
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