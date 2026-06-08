Человек погиб при ударе БПЛА по тепловозу поезда Москва - Симферополь

Один человек погиб при ударе дрона по тепловозу пассажирского поезда, который следовал по маршруту Москва - Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, машинист получил ранения, а его помощник - погиб.

Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас прорабатывается план их отправки автобусами, уточнил Аксенов.

Ранее в Крыму беспилотник атаковал пригородный поезд Азовское - Керчь. Тогда один человек погиб, трое получили ранения. Из-за угрозы с воздуха Крымская железная дорога остановила движение поездов на некоторых направлениях.

Позже сообщалось, что железнодорожная станция Джанкой по решению владельца инфраструктуры станет технической. Пассажирские поезда «Таврия» будут проезжать ее без остановки.