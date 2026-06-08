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Человек погиб при ударе БПЛА по тепловозу поезда Москва - Симферополь

Никто из пассажиров не пострадал.
Владимир Рубанов 08-06-2026 03:24
© Фото: tavria_train, Telegram

Один человек погиб при ударе дрона по тепловозу пассажирского поезда, который следовал по маршруту Москва - Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, машинист получил ранения, а его помощник - погиб.

Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас прорабатывается план их отправки автобусами, уточнил Аксенов.

Ранее в Крыму беспилотник атаковал пригородный поезд Азовское - Керчь. Тогда один человек погиб, трое получили ранения. Из-за угрозы с воздуха Крымская железная дорога остановила движение поездов на некоторых направлениях.

Позже сообщалось, что железнодорожная станция Джанкой по решению владельца инфраструктуры станет технической. Пассажирские поезда «Таврия» будут проезжать ее без остановки.

#Крым #поезд #Украина #беспилотники #Сергей Аксенов #атаки #москва - симферополь
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