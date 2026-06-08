В МВД рассказали о новом вирусе для Android

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выявило новую угрозу для устройства с операционной системой Android. Вирус Drama RAT способен удаленно подключаться к телефону и похищать данные, в том числе и из банковских приложений.

«Новая угроза для Android - вредоносное программное обеспечение Drama RAT. Это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вирус «обитает» и распространяется в мессенджерах и СМС. Обычно жертвам обещают предоставить бесплатный доступ к ChatGPT или музыкальным платформам, новый VPN или моды для игр, а также рассылают файлы с названиями «Декларация» и «Счет на оплату».

«После установки приложение просит разрешить обновление - так оно в фоне загружает основную вредоносную часть. Затем запрашивается доступ к Службе специальных возможностей. Пользователь нажимает ОК и разрешает трояну читать экран, перехватывать пароли и даже имитировать касания», - добавили в МВД.

Известно, что в основе Drama RAT - зашифрованная библиотека, которая разворачивается только в оперативной памяти. В связи с этим статический анализ APK-файлов не выявляет угрозу.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть Telegram-аккаунты при помощи ложных уведомлений об «удалении аккаунта». Схема очень похожа на все остальные. Злоумышленники отправляют жертве сообщение от якобы администрации мессенджера, где уведомляют о скором удалении страницы, предлагая срочно «отменить процедуру». После того как жертва переходит по ссылке, аферисты крадут данные и получают доступ к учетной записи.