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Скворцова анонсировала выход на рынок первой вакцины от менингокка

В 2026 году ФМБА планирует зарегистрировать две полисахаридные конъюнгированные вакцины, одна из которых от менингокковой инфекции.
Анастасия Митина 08-06-2026 11:06
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Первая российская пятивалентная вакцина против менингококка выйдет на рынок в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется "Менговакс B", так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», - сказала Скворцова.

Глава ФМБА подчеркнула,что ведомство занимается разработкой большого количества препаратов. Поэтому сразу после регистрации одних средств пойдет «волна» следующих лекарств.

Ранее Скворцова отметила, что специалисты ФМБА завершили доклинические исследования российской онковакцины для лечения злокачественной опухоли головного мозга. Тогда ученые получили результаты, которые позволяют перейти к следующему этапу работы над препаратом.

#в стране и мире #лекарства #пмэф #вакцина #Исследования #ФМБА
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