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Расчеты «Гиацинтов» разрушили украинские пункты управления дронами

Артиллерийские удары наносились в Запорожской области, уточнили в МО РФ.
08-06-2026 11:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».

Отмечено, что цели находились на территории Запорожской области. Их обнаружили военнослужащие подразделений войск беспилотных систем. Враг выдал себя антеннами, деятельностью операторов и взлетами дронов. 

Получив координаты, артиллеристы тут же нанесли огневое поражение. Они применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, действуя с закрытых огневых позиций. Результатом стало уничтожение всех выявленных целей. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что результатом стрельбы «Гиацинтов» стало пресечение активности украинских дроноводов на этом участке. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #запорожская область #Гиацинт-С
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