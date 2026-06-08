Расчеты «Гиацинтов» разрушили украинские пункты управления дронами

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».

Отмечено, что цели находились на территории Запорожской области. Их обнаружили военнослужащие подразделений войск беспилотных систем. Враг выдал себя антеннами, деятельностью операторов и взлетами дронов.

Получив координаты, артиллеристы тут же нанесли огневое поражение. Они применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, действуя с закрытых огневых позиций. Результатом стало уничтожение всех выявленных целей.

В российском оборонном ведомстве добавили, что результатом стрельбы «Гиацинтов» стало пресечение активности украинских дроноводов на этом участке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.