Politico: суд не сможет помешать Трампу снести бульдозером статую Свободы

Американские суды не смогли бы помешать Дональду Трампу, если бы тот вдруг вздумал бы снести статую Свободы бульдозером. Об этом пишет RT со ссылкой на юриста Минюста США Яакова Рота.

Подобные заявления прозвучали в ходе судебного заседания по вопросам строительства бального зала в здании Белого дома. Как сообщило издание Politico, по мнению Рота, администрация нынешнего американского президента не будет прислушиваться к чьему бы то ни было мнению, даже если это нарушает закон.

Сам же политик уверен, что он сможет завершить начатую им перестройку своей официальной резиденции, несмотря на решение суда о приостановке работ. Позиция Трампа заключается в том, что реализацию его проекта остановить будет невозможно.

Ранее Трамп выложил картинку с изображением себя на горе Рашмор. На картинке Трамп находится вместе с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.