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В Рособрнадзоре призвали изменить формат домашнего задания из-за ИИ

Глава федерального органа отметил, что нужен такой формат, при котором он заинтересует ребенка или смотивирует его к выполнению задачи.
Андрей Юдин 07-06-2026 03:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из-за развития искусственного интеллекта необходимо менять формат домашнего задания, сообщил в разговоре с РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ПМЭФ 2026.

«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход», - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект представляет вызов для общего среднего и высшего образования. В разговоре Музаев подчеркнул, что нужны домашние задания, которые не сможет за место ребенка сделать ИИ.

В январе член комитета ГД РФ по просвещению Анна Скрозникова отметила, что искусственный интеллект представляет собой инструмент в выполнении домашнего задания и не отменяет педагогических задач. Она заявила, что ИИ ставит вопрос: чему учить детей и каким образом. Представитель ГД России добавила, что в эпоху цифровизации нужно отходить от шаблонных ответов и переходить к заданиям, требующим аргументации, анализа и осмысления.

#в стране и мире #школа #образование #искуственный интеллект #рособрнадзор #вуз
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