NYT: разведка США считает, что Израиль перешел черту в вопросах шпионажа

Разведка США обеспокоена возможной прослушкой Израилем переговоров Вашингтона и Тегерана, касательно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет RT со ссылкой на New York Times.

Согласно имеющейся информации, недавно Пентагон был вынужден повысить до критического уровня статус исходящей от Израиля контрразведывательной угрозы.

«Израиль и Соединённые Штаты давно знали и мирились с тем, что каждый из них шпионил за другим. Однако, по мнению некоторых американских официальных лиц, усиленные попытки Израиля узнать о позиции США на переговорах с Ираном перешли все границы», - передают зарубежные СМИ.

Отмечается, что в последнее время израильские спецслужбы активизировали усилия по шпионажу за американскими политиками и чиновниками первой величины, включая спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Причиной этому являются намерения узнать как можно больше о планах США по отношению к Ирану.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп устроил перепалку с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, нецензурно оскорбив его в ходе телефонного разговора. Глава Белого дома назвал своего израильского коллегу «сумасшедшим».