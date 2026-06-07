В Ярославской области 12 человек ранены в ДТП с туристическим автобусом

В Ярославской области опрокинулся пассажирский автобус, в результате пострадали двое детей. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Инцидент произошел в Угличском округе. По предварительным данным, в салоне находились 33 пассажира.
«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет», - написал губернатор в соцсетях.
Всех пострадавших госпитализировали в местное медучреждение. Дорогу в результате ДТП не перекрыли.
Причина происшествия пока не установлена.
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