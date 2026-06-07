МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ярославской области 12 человек ранены в ДТП с туристическим автобусом

Предварительно, в автобусе находились 33 пассажира.
Глеб Владовский 07-06-2026 19:41
© Фото: club227502298, ВК

В Ярославской области опрокинулся пассажирский автобус, в результате пострадали двое детей. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Инцидент произошел в Угличском округе. По предварительным данным, в салоне находились 33 пассажира.

«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет», - написал губернатор в соцсетях.

Всех пострадавших госпитализировали в местное медучреждение. Дорогу в результате ДТП не перекрыли.

Причина происшествия пока не установлена.

#в стране и мире #Ярославская область #ДТП #автобус #михаил евраев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 