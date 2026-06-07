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Профессор Хейфец: появление оружия у кубинцев вряд ли грозит протестом

Профессор отметил, что Куба не похожа на Колумбию или Мексику, где в любой момент начинают «стрелять в разные стороны».
Вероника Левшина 07-06-2026 14:00
© Фото: Raul Aguilar Sibaja, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец прокомментировал в беседе со «Звездой» раздачу Кубой гражданскому населению оружия и призывы готовиться к возможному вторжению США.

По его словам, на Кубе миллион человек народной полиции, у которых в любом случае дома есть оружие.

«Если они его до сих пор не использовали, это говорит об определенном запасе прочности правительства», - отметил Хейфец.

Он признал, что на Кубе есть очень серьезные проблемы, однако они не выходят на улицу с оружием, поэтому его появление в руках кубинцев вряд ли грозит социальными протестами. По его словам, эти две вещи между собой не связаны.

«Социальные протесты могут быть, но все-таки у Кубинцев не очень принято друг в друга стрелять, несмотря на внутренние конфликты, политические сложности и революции», - сказал Хейфец.

Профессор отметил, что Куба не похожа на Колумбию или Мексику, где в любой момент начинают «стрелять в разные стороны». Хейфец считает, что для властей готовиться к масштабной народной войне в случае предполагаемого конфликта - стандартная давняя концепция.

На вопрос о возможном вооруженном вторжении США, эксперт заявил, что Штаты рассчитывают на экономическое «удушение» Кубы и, возможно, провоцирование социальных протестов в этой связи и не планируют масштабные военные акции.

«Но стопроцентно я бы ее (возможность - прим. ред.) исключать не стал, потому что президент США Трамп уж очень хочет какой-то показательный триумф где-нибудь обрести. В Иране не получилось, так что можно попробовать с Кубой», - подытожил Хейфец.

Напомним, Куба призвала население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов и начала раздавать оружие гражданам. В госучреждениях и организациях уже обсуждают сценарии на случай ЧС или боевых действий.

#оружие #сша #Куба #протест #профессор #наш эксклюзив #вторжение
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