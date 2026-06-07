Москвичей предупредили об опасной жаре на следующей неделе

В Москве и области к четвергу температура перевалит за отметку 30 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в начале следующей недели в Московском регионе сохранится жара, а дожди маловероятны.

«Минимальная температура - +13...+15, максимальная температура - +26...+28. А 11-му числу температура в Москве перевалит за отметку в 30 градусов. И для Москвы и для Московской области выпускают предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды», - рассказала Позднякова.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре со «Звездой» оценил температуру водоемов в столице для купания.