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Москвичей предупредили об опасной жаре на следующей неделе

Дожди в течение недели маловероятны.
Анна Касаткина 07-06-2026 13:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве и области к четвергу температура перевалит за отметку 30 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в начале следующей недели в Московском регионе сохранится жара, а дожди маловероятны.

«Минимальная температура - +13...+15, максимальная температура - +26...+28. А 11-му числу температура в Москве перевалит за отметку в 30 градусов. И для Москвы и для Московской области выпускают предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды», - рассказала Позднякова.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре со «Звездой» оценил температуру водоемов в столице для купания.

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