В Татарстане разбился пилот на самодельном самолете

Возле села Казанбаш в Республике Татарстан разбился самодельный летательный аппарат, в результате аварии погиб пилот, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, погибший являлся любителем авиации и самостоятельно сконструировал и собрал воздушное судно», - отметили в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан.

Для координации работы правоохранительных органов на место инцидента выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Сотрудники ведомства проводят инспекцию соблюдения законодательства о безопасности полетов, а при наличии оснований отреагируют должным образом. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

В мае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области. Двоих членов экипажа эвакуировали спасательным вертолетом. Кроме того, в Омской области при крушении самолета погибли два человека. Трагедия произошла вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого района.