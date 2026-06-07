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В Татарстане разбился пилот на самодельном самолете

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства крушения летательного аппарата.
Андрей Юдин 07-06-2026 00:59
© Фото: mchs_tatarstan, MAX © Видео: mchs_tatarstan, MAX

Возле села Казанбаш в Республике Татарстан разбился самодельный летательный аппарат, в результате аварии погиб пилот, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, погибший являлся любителем авиации и самостоятельно сконструировал и собрал воздушное судно», - отметили в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан.

Для координации работы правоохранительных органов на место инцидента выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Сотрудники ведомства проводят инспекцию соблюдения законодательства о безопасности полетов, а при наличии оснований отреагируют должным образом. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

В мае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области. Двоих членов экипажа эвакуировали спасательным вертолетом. Кроме того, в Омской области при крушении самолета погибли два человека. Трагедия произошла вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого района.

#в стране и мире #республика татарстан #МЧС #Легкомоторный самолет #транспортная прокуратура #авиакастрофа
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